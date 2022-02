O julgamento no Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE/RO), que resultou na cassação do mandato do prefeito Eduardo Japonês e sua vice, Patrícia da Glória, ambos do PV, também foi assunto levado à tribuna da Casa de Leis, durante a sessão ordinária realizada na manhã desta terça-feira, 22, na Câmara de Vilhena.

O vereador Wilson Tabalipa (PV) lamentou a questão e vê a decisão como preocupante para o futuro do município, num momento em que “a gestão que aí está desenvolvendo um bom trabalho, com muitas obras e ações sendo realizadas para favorecer a nossa população”.

Ele pediu cautela e sabedoria nesse momento e um olhar imparcial sobre a questão, em favor de beneficiar a cidade.

O parlamentar disse que o prefeito tem buscado o desenvolvimento de Vilhena através de projetos inovadores. “Eduardo Japonês é uma pessoa séria, comprometida em fazer o que é correto”, destacou.

Após a sessão, Tabalipa também divulgou o discurso em sua página pessoal no Facebook.

>>> LEIA, ABAIXO, O DISCURSO NA ÍNTEGRA:

CAUTELA E SABEDORIA!

Diante dos últimos acontecimentos, estamos todos muito preocupados com o futuro do nosso município.

Respeitamos a decisão da justiça, sabemos que estamos todos sujeitos à Lei.

Nossa preocupação é com a continuação dos trabalhos que estão sendo realizados, temos que ter consciência da nossa responsabilidade com os rumos que serão tomados, quando uma situação como esta se instaura é muito complicado, pois torna tudo muito instável.

A gestão que aí está desenvolvendo um bom trabalho. Muitas obras e ações estão sendo realizadas para favorecer a nossa população. E é preciso nos posicionarmos com responsabilidade, procurando trazer um pouco de calma para esse momento.

O prefeito tem buscado o desenvolvimento da nossa cidade, com projetos inovadores e nunca idealizados.

O prefeito Eduardo Japonês é uma pessoa séria, comprometida em fazer o que é correto. Ao meu ver, o período de instabilidade, somado á pandemia, só traria mais problema ao município.

Precisamos nesse momento de cautela e sabedoria, de termos um olhar imparcial sobre a questão, todos em favor do melhor para nossa cidade.

Essa Casa de Leis vai ser o fiel da balança; aquele ponteiro indicador de equilíbrio e sinônimo de confiabilidade.

Visão e posicionamento político cada um tem o seu, mas é importante não deixarmos nossas ideologias nos cegar!

Como bem disse Chico Chavier: “O mundo não é dos espertos. É das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza um dia é descoberta e vira vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida; a outra enobrece a alma.”

Deus ilumine e proteja a todos!