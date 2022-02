O deputado estadual e líder do Governo do Estado de Rondônia na Assembleia Legislativa do Estado (ALE/RO) esteve na tarde desta quinta-feira (24) no município de Santa Luzia do Oeste/RO juntamente com o Governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil) no lançamento do Programa “Plante Mais”.

Na ocasião, o parlamentar aproveitou para realizar a entrega oficial da mini carregadeira (Bobcat).

Os recursos para aquisição da mini carregadeira são oriundos de emenda parlamentar do deputado junto ao governo de Estado, através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transporte (DER).

O prefeito Jurandir de Oliveira (PODE) agradeceu ao deputado a emenda destinada ao município para aquisição da mini carregadeira. “É mais uma importante conquista e agradecemos ao deputado Luizinho pelo recurso e pela atenção dada ao município”, disse o prefeito Jurandir.

Para o deputado Luizinho Goebel, a Bobcat será muito útil nos trabalhos da Secretaria Municipal de Obras, contribuindo na agilidade dos serviços prestados, especialmente na limpeza das ruas e avenidas.

Autoridades presente no evento o Governador Coronel Marcos Rocha, vice-governador José Atílio Salazar Martins (José Jodan), deputados estaduais Jean de Oliveira (MDB) e Ismael Crispin (PSB), Prefeito Jurandir de Oliveira (PODE), vereadores do município e região, secretários, servidores municipais e agricultores.