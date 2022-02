O governador de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil) e o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB) reuniram-se neste sábado, 26, para selarem aliança com foco na reeleição do Governador.

O encontro contou com a participação de correligionários, além da deputada federal, Mariana Carvalho (PSDB), do vice, Maurício Carvalho (PSDB), secretários de Estados, vereadores, dirigentes de partido aliados e membros da imprensa.

Durante sua fala, Hildon Chaves explicou o motivo pelo qual decidiu consolidar apoio ao projeto político de Marcos Rocha: “Temos muita coisa em comum e estamos trabalhando alinhados pelo desenvolvimento de Porto Velho e do Estado de Rondônia”, argumentou.

De acordo com o prefeito, o alinhamento entre governo e prefeitura da capital é algo raro. “Os governadores que passaram gerenciaram o Estado de costas pra Porto Velho.

Estou aqui hoje pelo compromisso que tenho com Rondônia e a população da capital e por todos os benefícios que o Governador Marcos Rocha garantiu à capital”, anunciou o prefeito.

Marcos Rocha agradeceu o apoio consolidado e reiterou seu compromisso com o desenvolvimento da capital. “Essa gestão é focada no bem-estar das pessoas e as pessoas moram nos municípios. Estamos trabalhando por todos os municípios de Rondônia sem levar em conta bandeiras partidárias e questões políticas, o que me importa é o bem-estar das pessoas”, disse.

VICE

Ainda durante o evento, Marcos Rocha confirmou que gostaria que a primeira-dama Ieda Chaves fosse sua vice a chapa à reeleição. Hildon explicou que o casal declinou do convite, mas que ainda existe possibilidade de Ieda ser candidata a um cargo legislativo.

SENADORA

Ainda de acordo com Marcos Rocha, a aliança do grupo tem interesse no nome da deputada Mariana para o Senado. “Caso queira, Mariana, a vaga é sua”, disse Marcos Rocha à Deputada.