O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve participando na tarde de sexta-feira (25), do lançamento oficial dos projetos “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Plante Mais” com entrega de mudas de café e cacau clonado.

“Importantes projetos do Governador do Estado Coronel Marcos Rocha (União Brasil) em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado, ALE-RO”, frisou o parlamentar.

Com uma agenda extensa pelo Estado, o Governo de Rondônia vem realizando o lançamento de dois grandes projetos de infraestrutura que estão beneficiando os 52 municípios de Rondônia.

No sábado (26), em Espigão do Oeste, o governador Marcos Rocha assinou Termo de Cooperação do programa “Tchau Poeira”, com a prefeitura do município, que receberá R$ 8 milhões para investir em asfaltamento e recapeamento de ruas, avenidas e travessas, de extensão nas vias urbanas.

Na solenidade, o governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, disse que a distribuição de mudas de café e cacau, aos municípios é um importante incentivo aos produtores rurais, que têm expectativas de expandir seus cultivos pelo Estado.

“Tenho certeza absoluta que estamos vencendo essa pandemia e Rondônia vai continuar em pleno desenvolvimento. A agricultura é um dos importantes setores que impulsionam a economia do Estado e por meio do benefício a estes produtores, serão milhões gerados para investir cada vez mais nesta área”.

Em seu discurso, Luizinho Goebel falou da importância dos projetos “Tchau Poeira”, “Governo na Cidade” e “Plante Mais”, do Governo de Estado, que leva asfalto e entrega de mudas de café e cacau a todas às cidades do Estado.

“O que podemos ver na administração do Governador do Estado é um empenho ainda não visto no Estado, é o Governo de Rondônia com grande apoio da Assembleia Legislativa, garantindo às munícipes ruas, avenidas pavimentadas e recapeadas, com recursos próprios”, disse Goebel.