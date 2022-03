Na manhã de segunda-feira, 28, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve no município de Cabixi cumprindo agenda de visitas na região e discutindo projetos para o município.

Na ocasião, o parlamentar participou de uma reunião na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE junto com o Prefeito Izael Dias Moreira (PP), vice-prefeito Chicão de Carli (PDT), o presidente da APAE de Cabixi João Carlos Canoff e os colaboradores da APAE, além dos vereadores Adriano Sales (PP) e Roquinho Pedreiro (PP), e da vereadora Inês de Fátima Frank (PP).

Durante seu discurso no encontro, o presidente Carlinhos, entregou um ofício de nᵒ 0009/APAE/2022, reivindicando recursos financeiros para ampliação de três salas, construção da garagem para os veículos e uma academia adaptada para o melhor atendimento dos alunos.

Carlinhos agradeceu também a visita do deputado, externando que Luizinho Goebel nunca abandonou Cabixi e que sempre esteve atento às necessidades do município. “O parlamentar que sempre destinou recursos para a APAE”, enfatizou o presidente.

“Fico muito feliz com esse comprometimento do deputado Luizinho Goebel com a APAE, que é uma entidade muito importante no município e que realiza um grande trabalho na nossa cidade. Além do apoio da Prefeitura de Cabixi, também podem contar com a parceria do deputado”, comentou o prefeito Izael.

Luizinho Goebel, confirmou a liberação da emenda parlamentar para o custeio da entidade. O parlamentar disse que tem um compromisso com as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado, e a visita foi uma forma de reforçar seu empenho junto a APAE cabixiense. “Estou muito impressionado com o trabalho realizado aqui e tenho certeza que o recurso destinado neste ano será muito bem utilizado”, ressaltou o parlamentar.