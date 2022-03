De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motivo que teria levado a morte do produtor rural Claudimar Balabam, de 32 anos, seria por desavença com o vizinho de propriedade.

O desentendimento teria se originado há muito tempo, pois o gado do vizinho de vez enquanto escapava e ia para lavoura e destruída boa parte dela.

Com isso, em outras ocasiões a vítima já teria abatido alguns animais do vizinho que havia passado pela cerca e destruindo parte da lavoura.

Por esse motivo, a vítima sempre percorria a cerca para ver se o gado do vizinho não tinha passado para sua propriedade, e nesta manhã pegou a moto como sempre fazia e saiu para averiguar.

Contudo, o pai da vítima estranhou a demora do filho, e foi atrás, quando em certa altura avistou a plantação amassada e logo a frente encontrou o filho morto.

Desesperado o pai chamou a Polícia Militar (PM), que isolou a área até a chegada da Polícia Técnica-Científica (Politec).

Segundo a perícia, a primeira vista, a vítima foi atingida por espingarda calibre 22, sendo que no corpo foram encontrados quatro ferimentos na cabeça, dois nas costas e um no braço. Após os procedimentos de praxe o corpo foi liberado para funerária Bom Jesus, onde passará por autopsia na cidade de Vilhena.

O corpo deve ser velado a partir das 01h00 da madrugada deste domingo, 6, e o sepultamento acontece na manhã do mesmo dia.

A vítima deixa esposa e três filhos , sendo 2 meninos e 1 menina.