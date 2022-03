O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, anunciou nesta quarta-feira, 9, a edição 2022 da Páscoa Solidária. A iniciativa tem como objetivo arrecadar caixas de chocolates para crianças de famílias de baixa renda da Capital.

“Essa ação é única e exclusiva da nossa gestão e só foi possível graças à doação do nosso salário”, frisou o chefe do Executivo que doa integralmente a própria remuneração para ações sociais, desde o início do primeiro mandato.

Ao anunciar a boa notícia para a criançada, ele adiantou que adquiriu um iphone 13 de 128 gigas que será sorteado, entre as pessoas que doarem caixas de chocolates.

Quem doar uma caixa recebe um cupom para o sorteio que ocorrerá no dia 13 de abril às 19h. No ano passado, essa ação arrecadou 12 mil caixas de chocolate.

Enquanto isso, em Vilhena, a prefeitura estima gastar R$ 211.516,00 (Duzentos e onze mil e quinhentos e dezesseis reais) com a aquisição dos produtos. O pregão eletrônico ocorrerá às 9h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira, 15 de março.

Na justificativa apresentada no edital, a Semed informa que “ a contratação se torna necessária em virtude da aquisição dos ovos de Páscoa que serão distribuídos para os alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino Infantil e Fundamental, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de Vilhena – RO. Esta é uma forma que a Secretaria de Educação encontrou para comemorar junto com a comunidade escolar, esta data tão significativa. A realização de processo de licitação para aquisição deste objeto se justifica face ao interesse de incentivar a interação dos alunos com o ambiente escolar, visto que todo ano as escolas desenvolvem projetos de praxe que ressaltam aspectos culturais sobre os significados da páscoa e do ovo que a representa, sendo que a entrega dos referidos ovos proporciona aos alunos uma lembrança em comemoração ao Dia da Páscoa”.