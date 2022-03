Na manhã desta quinta-feira, 10, Raiany Carolayne procurou a redação do Extra de Rondônia para reclamar que não consegue agendar consulta com ortopedista no setor público para retirar o gesso do braço do filho de 5 anos.

Segundo a mãe faz 42 dias que seu filho caiu e quebrou o braço, sendo atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e segundo ela, o profissional de saúde disse que após 30 dias, teria que procurar a unidade novamente para fazer Raio X para saber se poderia tirar o gesso.

Contudo, de acordo com Raiany, passou por uma verdadeira “Via Crúsis” para conseguir agendar Raio X.

Entretanto, após fazer o Raio X, agora ela precisa passar o garoto pelo médico ortopedista. Porém, começa novamente o desespero da mãe na trajetória para chegar ao profissional.

Ocorre que, segundo ela, a consulta para ter acesso ao médico para que ele analise o Raio X é agendada no CER (Serviço Especializado em Reabilitação), e o agendamento acontece apenas no dia 1º de cada mês e são apenas 60 fichas.

Todavia, a mãe não tem ideia de quando seu filho irá passar pelo médico ortopedista para analisar se pode retirar o gesso, já que nos postos de saúde essa intervenção não é permitida.