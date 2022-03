Está confirmado. Colorado do Oeste é o primeiro município da região sul de Rondônia que realizará uma festa agropecuária após a pandemia.

Na noite desta terça-feira, 22, membros da Associação de Criadores de Colorado do Oeste (ASCCOL), organizadora da Exposição, se reuniram e decidiram que a festa ocorrerá entre os dias dia 15 a 19 de junho, tendo a cantora Bruna Viola como artista principal do evento.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, Elizeu Rafael de Souza, presidente da ASCCOL, informou que a 34ª edição do evento, além da participação de artistas regionais, também terá o concurso leiteiro e o rodeio.

“Até a semana haverá uma reunião para definir o formato da festa, que também vai depender dos recursos disponíveis”, disse Elizeu.

Antes da pandemia, a última festa aconteceu em junho 2019, tendo o show com a dupla sertaneja de renome nacional Matogrosso & Mathias.

QUEM É BRUNA VIOLA?

Bruna Viola, nome artístico de Bruna Villas Bôas Kamphorst, nasceu em 25 de maio de 1993 em Cuiabá (MT). É cantora, compositora e violeira brasileira ganhadora de um Grammy Latino em 2017. Seus maiores ídolos e referências são Tião Carreiro da dupla Tiçao Carreiro e Pardinho e a cantora Inezita Barroso. Atualmente, reside em São José do Rio Preto e excursiona por todo o Brasil, fazendo shows e apresentações em canais de televisão.

Em 2015, Bruna lança seu álbum de estreia “Sem Fronteiras” pela gravadora Universal Music, que contém a canção “Se Você Voltar”, com participação de César Menotti & Fabiano, e que no ano seguinte entrou para a trilha sonora da novela Velho Chico. Em 2016, a cantora grava o seu primeiro DVD no dia 2de março no Villa Country em São Paulo.