Policiais Penais de Colorado e Cerejeiras passaram por treinamento nos últimos dias 22 e 23, visando técnicas de aprimoramento para desenvolver trabalho com mais segurança, tanto para os agentes, quanto para os apenados.

O curso foi ministrado por policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO).

A parte teórica do curso foi ministrada no auditório do Ministério Público (MP) e a parte prática no estádio municipal Rosalino baldin.

Cerca de 30 Policiais Penais participaram do curso, sendo 24 de Cerejeiras e 6 de Colorado.

Na cerimônia de abertura se fizeram presente as seguintes autoridades: Leandro Nascimento Delagado, diretor regional de policial penal, representando o Secretário de Estado e Justiça que não pode fazer presente, Marcio José Pacheco, Diretor Geral Da Cadeia Pública de Cerejeiras, Thiago Araújo Santos – Major PM Comandante do 3º BPM, Fabrizio Amorim de Menezes, juiz titular da 1° vara genérica de Cerejeiras, Mayckon Douglas Pereira Delegado de Policia Civil, Sub Tenente S. Prudente, Subcomandante da 2° Companhia De Policiamento Ostensivo do 3° Batalhão da Militar do Estado De Rondônia, 1ª Tenente BM Bele Comandante do corpo de Bombeiro de Cerejeiras, Rafael Guarnieri, representando o Conselho da Comunidade de Cerejeiras e Luana dos Santos Martins – Defensora Pública.