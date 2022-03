Na tarde desta segunda-feira, 28, a dona de casa, Rosiani Canhete, moradora do bairro Ipê em Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para reclamar da falta de responsabilidade da empresa de transporte escolar “Bueno Tur” que teria deixado oito crianças para trás no ponto onde se faz a troca de coletivo.

A denunciante explica que sua filha, de 13 anos, e mais sete colegas que estudam no Álvares de Azevedo, embarcam no Ipê e Assossete e trocam de ônibus no setor 12. A volta é a mesma coisa, ou seja, embarcam na escola e desembarcam no setor 12 e pegam outro coletivo para chegar ao Ipê e Assossete.

Contudo, Rosiani afirma que o outro coletivo havia passado adiantado e com isso, os alunos ficaram para trás e tiveram que irem para casa a pé. A mãe conta que falou, via telefone, com o responsável pelo transporte escolar na prefeitura, mas não citou nome, ele teria dito a ela que as crianças foram deixadas por falta de espaço para acomodá-las.

Segundo a mãe, essa é a segunda vez no mês que isso acontece. As crianças vão a pé para casa passando por local ermo, sem segurança e sem iluminação pública, correndo perigo de vida, principalmente pelo escuridão.

“Minha filha chegou em casa às 20h e eu preocupada com ela. Imagina as outras mães? Só no desespero. Isso é uma vergonha e falta de responsabilidade da empresa e da prefeitura que não fiscaliza”, desabafou Rosiani.

A reportagem tentou contato, via telefone, com o responsável pela empresa, mas não obteve retorno. Com isso, deixa espaço aberto caso queira se pronunciar sobre o assunto.