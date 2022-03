A saúde do município de Pimenta Bueno contará com um novo aparelho de ultrassonografia, que atenderá os casos de emergência obstétrica às gestantes que são atendidas diariamente pelas equipes médicas do Hospital e Maternidade Municipal Ana Neta, inclusive no pós-parto em casos de intercorrências médicas.

A solicitação foi atendida pelo deputado estadual Alex Silva (Republicanos), no valor de R $150 mil reais para a aquisição do aparelho de USG.

“Não medimos esforços para atender essas demandas na área da saúde, pois é indispensável trabalhar para garantir à população uma saúde de qualidade, principalmente no interior do nosso estado”, relatou o parlamentar.

Com a aquisição do aparelho, o Município poderá ofertar melhor qualidade dos serviços públicos às usuárias do SUS que necessitam dos atendimentos do Hospital e Maternidade Municipal Ana Neta.