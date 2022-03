Nesta segunda-feira, 28, a Câmara de Vilhena realizou sessão extraordinária, momento em que foram analisados e debatidos projetos de leis enviados de forma emergencial pelo Executivo.

Um dos projetos, o de número 6.306/2022 – que requeria autorização para a aquisição de veículos e máquinas para a Secretaria Municipal de Obras Semosp no valor de quase R$ 6 milhões – teve seu pedido de urgência reprovado por unanimidade em plenário por suposta fraude através de denúncia levantada pelo presidente da Casa de Leis, Ronildo Macedo (leia mais AQUI).

A vereadora Vivian Repessold (Progressistas), que também votou pela rejeição da urgência no pedido, questionou os motivos da aquisição das máquinas, já que – segundo ela – a Secretaria Municipal de Obras (Semosp) não mostra trabalho., porque Vilhena está cheia de buracos.

“Essa cidade só tem buraco. Não tem uma rua em Vilhena, que a gente anda e só se depara com buracos. Vilhena sendo a cidade dos buracos e dos pneus. Sinceramente, quer máquina pra fazer o quê? Para dar qualidade de vida à população não é. Vocês, que são moradores de Vilhena, podem comprovar o que estou falando. O asfalto está esburacado e onde não tem asfalto tem lagoa em frente das casas. Eu preciso saber o que vai se feito com esse maquinário, porque se for para deixar encostado, melhor nem comprar. Vilhena teve aumento do IPTU, milhões solicitados para a Semosp e o município é esse descaso total na cidade”, desabafou.

SECRETÁRIO CONVOCADO À SESSÃO

Na sessão desta segunda-feira, o titular da Semosp, Marcelo “Boca”, foi convocado para, na próxima sessão ordinária do Legislativo, expor ações da pasta e, principalmente, esclarecer o projeto de R$ 6 milhões que – conforme Ronildo Macedo – foi licitado sem ter orçamento para tal finalidade, o que lhe motivou denunciar o caso ao Ministério Público (MP).