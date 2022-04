De acordo com informações, uma guarnição fazia patrulhamento no setor industrial, quando recebeu via rádio a denúncia que um furto estava ocorrendo no laticínio desativado Multibom.

Com isso, a guarnição se deslocou rapidamente até o endereço citado, e percebeu barulho vindo dos fundo do barracão.

Ao perceber que estava sendo cercado, o suspeito abandonou os objetos furtados e empreendeu fuga em direção ao matagal. Os policiais solicitaram apoio de outra guarnição com o objetivo de evitar a fuga do suspeito.

Um morador relatou que um homem havia passado próximo a sua residência e apontou a direção.

O suspeito foi abordado em um bar localizado na Avenida Vilhena, e durante a revista foi localizado com ele as chaves de uma motoneta, de propriedade de sua esposa.

Ao ser indagado, em primeiro momento, assumiu a autoria dos fatos, levando os policiais até onde deixou a motoneta, momento depois mudou a versão da dinâmica do ocorrido, acusando uma pessoa a qual ele disse se chamar Jeferson, no entanto não sabe de onde o conhece, nem a quanto tempo e tampouco informou o endereço ou algum meio de contato desse suposto rapaz, e que estava ali apenas para dar fuga com o material do furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, sendo conduzido até a UNISP e apresentado a comissária de plantão juntamente com os fios furtados, aproximadamente 25 quilos e um alicate grande de corte.