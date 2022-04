Os melhores laçadores de Rondônia e de outros estados competem nos dias 8, 9 e 10 de abril, no município de Chupinguaia, que foi preparada e modernizada para este evento, que deve reunir centenas de expectadores amantes de Rodeios.

Os organizadores da competição estão animados e preveem que o evento seja um sucesso, já que este tipo de competição tem milhares de simpatizantes que apreciam esta modalidade de prova, onde requer dos peões muita coragem, habilidade e técnica.

A abertura acontece no dia 8 a partir as 13h, no dia 9 a festa inicia 07h30, e para finalizar com chave de ouro, no dia 10 a partir das 07h30 – apresentação dos locutores Zaquel da Rondônia, Guilherme Farias e Dudu Godoy.