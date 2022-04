A prefeita Lisete Marth enviou nota à redação do Extra de Rondônia em que dá sua versão dos fatos com relação ao Piso dos Professores, assunto que originou greve por tempo indeterminado que iniciou nessa segunda-feira, 5, no município de Cerejeiras.

Os profissionais da Educação exigem a aplicabilidade do Piso Nacional do Magistério de 33,24% no município.

Na nota, a mandatária municipal informa os avanços da administração municipal que, segunda ela, está desde dezembro de 2021 em tratativas com a comissão de servidores com objetivo de revisão dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), a fim de conceder reajuste salarial a todos os servidores.

Explica que, caso haja o descumprimento dos limites de despesas com folha de pagamento de servidores estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a Constituição Federal dispôs de proibições e diversas medidas que devem ser tomadas pelo gestor, podendo incorrer em crime de responsabilidade.

E, esclarece, ainda, que são inverídicas notícias de que o Município recusa -se a pagar o piso salarial aos professores.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA: