O show de Bruno & Barreto acontece neste sábado, 09, no Haras Marquezini, em Vilhena.

Para fechar as vendas com “chave de ouro”, Atlética Nocaute de Medicina juntamente com a equipe do Vilhena Shows, realiza nesta sexta-feira, 8, música ao vivo com os cantores João Pedro & Fabrício.

O evento acontece na conveniência do seu Zé no 5ºBEC, sendo o último dia de vendas de ingresso.

O evento terá muita diversão, música boa e cerveja gelada. A conveniência fica localizada na Avenida Liberdade, 4828.

Ingressos também estão à venda nos seguintes locais: Boteco Major, Tereré e Cia, Paulos Burguer e De Limas.

Para mais informações: (69) 98437-6044.