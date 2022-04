A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em ação conjunta com a Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO), aprendeu mais de uma tonelada de cocaína.

A droga ilícita foi descoberta no município de São Miguel do Guaporé.

Como desdobramento da ocorrência da noite de terça-feira (5), na qual 609 Kg de cocaína foram interceptados em um caminhão, consolidando a maior apreensão da história da PRF em Rondônia; nossas equipes coletaram informações relevantes e repassaram às equipes de inteligência da Polícia Militar.

Em mais uma ação integrada, equipes da PMRO, com apoio de cães farejadores, foram enviadas para um local de mata fechada, no município de São Miguel do Guaporé e encontraram um grande estoque de cocaína. Centenas de tabletes, que estavam escondidos em uma caixa d´água enterrada, foram localizados e encaminhados à Polícia Judiciária.

Seguindo as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Polícia Rodoviária Federal em Rondônia desenvolve suas atividades de maneira integrada, baseando suas decisões no melhor interesse público. Como ensina o ditado popular, “quem divide, multiplica”, desse modo, a sociedade é beneficiada, cada vez mais, com resultados expressivos na área de segurança pública, não só em Rondônia, como em todo o País.

Conforme estimativa do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o quilo da droga ilícita está avaliado em R$ 180 mil. O prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 180 milhões.

