Foi encontrado no final da tarde desta segunda-feira, 11, o corpo do pescador Jander Magno, de 30 anos, que havia caído do barco quando pescava no rio Barão do Melgaço, aproximadamente 90 quilômetros de Vilhena. Leia (AQUI).

O incidente aconteceu na noite de sábado, 10, por volta das 19h30, quando companheiros de pesca estavam tentando arrumar o motor da embarcação que havia quebrado.

Jander estava sentado em uma cadeira no meio do barco, porém não se sabe exatamente como ele caiu. Os amigos ainda tentaram salvá-lo, mas devido a correnteza não conseguiram.

A funerária São Matheus está a caminho do local para transladar o corpo da vítima para Vilhena.