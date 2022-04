O deputado estadual Luizinho Goebel (PSC) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 400 mil para reforma e revitalização da Praça Municipal do Município de Alvorada do Oeste.

O Prefeito Vanderlei Tecchio (PV) disse ter recebido a informação da liberação do recurso através do deputado junto a nota de empenho nᵒ 2021NE000592, SEI/ABC-0023105357, através do governo de Estado junto a Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos-Seosp. “É uma ótima notícia para Alvorada do Oeste. Melhorar a Praça Municipal é uma das principais demandas que a população vai receber e buscamos os recursos necessários junto ao deputado Luizinho Goebel”, disse o Prefeito Vanderlei Tecchio.

“Nestes quase quatro mandatos de deputado não temos medido esforços para recuperar os patrimônios públicos municipais e oferecer estruturas e serviços de qualidade a toda a população rondoniense. Ressaltamos que a praça municipal é um dos principais patrimônios do município e merece ampla recuperação”, disse Goebel.

Luizinho Goebel vem trabalhando para promover desenvolvimento para os municípios do Estado de Rondônia. Em Alvorada, Goebel já destinou recursos para melhoria da saúde na aquisição de ambulâncias Semi UTI, recursos para aquisição de medicamentos, recurso para educação, asfalto, Tubos Armcos, Iluminação Pública, recursos para os pequenos agricultores e máquinas para a secretaria de obras.