Por uma infeliz coincidência justamente no dia em que a comunidade de Alto Paraíso, Município da Região do Vale do Jamari, irá debater em audiência comunitária questões relacionadas a Segurança Pública na cidade um crime de alta violência deixou a população aturdida.

Ainda não há detalhes oficiais acerca do ocorrido, mas sabe-se que houve assaltos, perseguição tiroteio e um cadáver após os fatos, que aconteceram por volta do meio-dia, na área rural.

Segundo informes preliminares, homens estavam aterrorizando moradores da Linha C 90, nas proximidades da Vila Alto Alegre, atacando propriedades rurais para cometer assaltos.

Acabou acontecendo confronto, provavelmente com produtores, e na troca de tiros uma pessoa ainda não identificada acabou sendo morta com um tiro no peito.

Ainda não se sabe o nome da pessoa que morreu, e não está confirmado oficialmente se foi uma vítima dos bandidos ou um dos próprios assaltantes.

Não há ainda informações detalhadas sobre o ocorrido, mas o fato é que a notícia vai deverá ter tremenda repercussão na audiência que acontece logo mais, às 19 horas, no Auditório da Prefeitura Municipal, com a presença de autoridades locais e estaduais, lideranças comunitárias e a população.

Na ocasião, os problemas relacionados a questão do enfrentamento à criminalidade na cidade serão debatidos para o estabelecimento do Conselho Municipal de Segurança Pública de Alto Paraíso, após convocação feita pelo Gabinete do Prefeito João Pavan.