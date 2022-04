Na tarde desta quinta-feira, 14, o Extra de Rondônia conversou com o engenheiro Diego Delani do DER (Departamento de Estradas e Rodagens), onde confirmou que começou as obras de asfaltamento na RO-370, conhecida como Estrada do Boi, no trecho de Corumbiara ao Trevo da Pedra.

De acordo com Delani, foi dada ordem de serviço para os dois primeiros lotes, que será executado pela empresa Andrade Vicente, sendo cada um com 10 km aproximadamente, no qual já começou os trabalhos topográficos e na sequencia as galerias para drenagem.

Diego ressalta que mais três lotes já foram licitados e a empresa Castilho aguarda a ordem de serviço que deverá ser dada na próxima semana. A Castilho vai executar um trecho aproximado de 64 km – totalizando 84 quilômetros de rodovia.

Delani comenta que as obras de pavimentação inclui galerias, drenagem e a construção de uma ponte de aproximadamente 50 metros em concreto armado.