A Faculdade Santo André (FASA) realizou mais uma formatura do curso de Pedagogia e inseriu no mercado de trabalho novos profissionais com habilitação para atuar em instituições públicas e privadas.

A segunda turma de Pedagogia da FASA foi formada apenas por mulheres. As 15 pedagogas que colaram grau foram recepcionadas pela direção da faculdade, professores e funcionários na solenidade que aconteceu na noite de sábado, 09 de abril, no auditório da instituição. A cerimônia contou ainda com a presença de convidados e familiares dos formandos.

A FASA tem dado atenção especial ao ingresso de alunos e alunas com a reserva de cotas previstas pelo Ministério da Educação. A Lei de Cotas (Lei 12.711, de 2012) prevê que 50% das vagas em universidades e institutos federais sejam direcionadas para pessoas que estudaram em escolas públicas. A mesma Lei obrigou as universidades, institutos e centros federais a reservarem para candidatos cotistas metade das vagas oferecidas anualmente em seus processos seletivos. Em cumprimento à Lei, a FASA tem atraído cada vez mais pessoas beneficiadas pelas cotas e na turma de Pedagogia recém-formada não foi diferente, ou seja, 75% das novas pedagogas eram de origem afrodescendentes.

Na avaliação da diretora da faculdade e em atendimento à Lei das Cotas, a FASA tem assumido seu papel social diante da comunidade local. “Para nós da FASA é uma grande alegria receber discentes que tem ancestralidade afro. Interagimos com as adversidades culturais e com certeza todos nós ganhamos. Vale lembrar que, já temos em nosso quadro de alunos indígenas que também são beneficiados com a Lei. Temos projetos de ampliar ainda mais essa interação com as comunidades indígenas da região”, ressaltou a Profª. Ms. Flávia Smaniotto.

A faculdade, além oferecer o curso de Pedagogia, executa um projeto de continuidade com os seus formandos, principalmente por meio da inclusão no mercado de trabalho.

