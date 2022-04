POLIANA MIRANDA COMEMORA

No próximo domingo, DIA 24, a arrojada empresária POLIANA MIRANDA comemora aniversário ao lado dos filhos Arthur e Rafael. Poliana comanda as concessionárias FIAT PSV em Cacoal e Rolim de Moura, e as recém-inauguradas concessionárias CITROËN e PEUGEOT na Capital do Café.

TROFÉU CACAU DE OURO 2022

Em Cacoal/RO, após 18 ANOS consecutivos do troféu CACAU DE OURO 2022 pausado em 2016, retorna no dia 25 de junho deste ano o maior e mais prestigiado evento de premiação da Capital do Café e Região. A TV ALLAMANDA e Radio MASSA FM90,3 representada pelo dinâmico diretor Vadeci Lopes serão algumas das empresas do meio de comunicação homenageadas. O tradicional e elegante evento amplamente divulgado na mídia rondoniense, faz parte da programação de abertura da SEMANA MUNICIPAL DO CAFÉ E DO CACAU.

FORMAÇÃO AVANÇADA

Em Cuiabá/MT, time de líderes de profissionais das agências de RO, MT e MS da SICOOB FRONTEIRAS participou do segundo módulo de 5 – Inteligência Emocional da FORMAÇÃO AVANÇADA DE LÍDERES – FAL. Na foto a diretora executiva Rosilaine Repiso na ponta esquerda, e na outra o gerente geral Edvaldo Rodrigues e o diretor de administração Tiago Zandoná, e atrás o gerente Marcos Antônio de Oliveira de Desenvolvimento e Negócios da renomada cooperativa de crédito em Cacoal/RO.

SICOOB FRONTEIRAS

Registrei na agência da cooperativa de crédito SICOOB FRONTEIRAS em Cacoal/RO, os gerentes Caio Cesar Matos Cardoso do atendimento PJ e Stefanie Bizi do Agronegócio, atualmente substituindo o gerente geral Edvaldo Rodrigues.

O BOTICÁRIO

Em Cacoal/RO registrei as empresárias Fátima Andrade e a filha Jaqueline Andrade Martins com o engenheiro civil Nelson Mangueira, responsável pela atual reforma do O BOTICÁRIO na Capital do Café, que traz o novo conceito de loja a rede de franquias celebrando os 42 ANOS da marca. A ideia foi abastecer o espaço único com muito storytelling dos segredinhos dos produtos, oferecendo uma experiência personalizada da marca para os seus consumidores.