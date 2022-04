Nesta sexta-feira, 22, haverá uma mega festa no Old Ranch em comemoração aos 10 anos de trajetória musical do cantor vilhenense Alipe Alves, que sempre faz a alegria do público com muito carisma e animação.

O evento Alipe & Amigos, acontece hoje e vão estar presentes 19 amigos do artista, no qual irão dividir o palco do Old Ranch com ele e você é o convidado especial para esta super festa.

Os parceiros da música que estarão presentes são: Thaís & Thaymara; Gui & Gustavo; João Pedro & Fabrício; Leady & Robson; Jhony & Robson; Dudu Pedraza; Thays Kaufmann; Rhiauri Rod; Pietra; Hallisson Cost; Suzi; Thiago Oliveira; Duda Pedraza; Rubens Félix; Gabi Ferraz; Júnior Carvalho; Alessandro Sabino; MC Kazama e DJ Enevax.

Ingressos antecipados na Diip Bar.

A Diip Bar está localizada na Avenida Capitão Castro, 4067 – Centro de Vilhena.