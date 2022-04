A deputada estadual, Rosangela Donadon cobrou nesta semana que a obra de construção de uma praça no distrito de Novo Plano em Chupinguaia seja feita com qualidade, para atender bem os moradores da localidade.

A parlamentar também cobrou que a obra da praça no distrito de Boa Esperança seja feita com qualidade.

Rosangela Donadon destinou R$ 300 mil para construção das duas praças, sendo uma no Distrito de Boa Esperança e outra em Novo Plano, em Chupinguaia e o recurso já está na conta do município desde 2019.

A obra de construção da praça no distrito de Novo Plano foi retomada esse mês, após mais de dois anos de atraso e a parlamentar conta que recebeu várias reclamações da população sobre a qualidade do serviço que está sendo executado na obra, e solicitou ao vereador Idenei Dummer que fiscalize a obra para que a empresa responsável pela construção faça um serviço de qualidade.

“Além de destinar o recurso para construção da praça no distrito de Novo Plano, estou acompanhando a execução da obra junto com o vereador Idenei Dummer e espero que a empresa responsável pela obra faça um serviço de qualidade para que as famílias que moram na localidade possam desfrutar de momentos de lazer na praça. Meu objetivo é trabalhar para melhorar a qualidade de vida da população do Cone Sul”, disse a parlamentar.