Em contato com o Extra de Rondônia na manhã deste domingo, 24, Deyvid Vieira da Silva, de 33 anos, esposo de Nayara Simão de Paula, de 28, grávida de gêmeos, que foi transferida, com urgência, de Vilhena a Porto Velho, em uma UTI aérea, na noite deste sábado, 23, confirmou à reportagem que sua esposa chegou à capital sem ocorrências, passa bem e está internada no hospital de Base (leia mais AQUI).

O caso de Nayara foi noticiado em primeira-mão pelo Extra de Rondônia, gerando forte comoção na região do Cone Sul, principalmente através das redes sociais o avião decolou por volta das 23h25 deste sábado, 23, levando a paciente para Porto Velho (Leia mais AQUI).

Contudo, segundo Deyvid, agora é uma questão de paciência e esperança, haja vista que sua esposa está no local adequado para a segurança dela e dos bebês. Ele afirmou que, conforme os médicos, o procedimento agora é manter as crianças na barriga da mãe para amadurecimento, já que a bolsa amniótica (que envolve o embrião) rompeu e é necessário medicamentos para manter os bebês no útero já que está com 24ª semanas de gestação. Caso aconteça algum problema, os médicos irão retirar os bebês, por isso a necessidade da UTI Neonatal.

Através do Extra de Rondônia, Deyvid agradece a equipe médica e todos profissionais do Hospital Regional de Vilhena que ajudaram direta e indiretamente na transferência de Nayara.

Deyvid também disse que está profundamente agradecido pelo esforço do advogado Adenilson Magalhães, que abraçou a causa e conseguiu a liminar na justiça para que sua esposa pudesse ser transferida a Porto Velho. Ele também agradece a Juíza que deferiu a liminar (leia mais AQUI).