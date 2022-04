Na manhã desta segunda-feira, 25, a reportagem do Extra de Rondônia recebeu denúncia de moradores do bairro Orleans, em Vilhena, reclamando do mau cheiro, que, segundo eles, provém de um frigorífico próximo ao bairro.

“O mau cheiro já existia há bastante tempo, mas era tolerável. Porém, ultimamente, não tem mais como ficar em casa com portas e janelas abertas, pois o mau cheiro é muito forte”, disse Suelbe de Anás Vieira, morador da região.

Suelbe enfatiza que foi realizado um grupo, através do aplicativo “Whatsapp”, com todos os moradores do bairro Orleans e Alphaville, para agilizar reclamações. “O cheiro está chegando ao ponto de causar náuseas e vomito. Já fizemos inúmeras reclamações junto aos órgãos competentes e até o momento nenhuma providência foi tomada, e o mau cheiro continua”, reclama.

De acordo com os moradores, o frigorífico Frigovil, pode estar deixando de cumprir as normas sanitárias e prejudicando a população daquela região.

O OUTRO LADO

O Extra de Rondônia entrevistou, via telefone, o empresário José Osvaldo, um dos proprietários do Frigovil. Ele afirmou que não recebeu nenhuma reclamação de moradores sobre mau cheiro. “Nós arrendamos um espaço para uma indústria particular. Eles recolhem ossos e barrigadas de Colorado do Oeste. Porém, o espaço é todo regularizado. A indústria é limpa, bem higienizada, triturados em máquinas modernas. Tem cheiro sim, mas não é um cheiro exagerado. Não passa nem perto do cheiro do JBS. O veneno que é passado na lavoura tem cheiro muito mais forte”, disse Osvaldo.