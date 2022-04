O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PL) visitou, nesta segunda-feira, 25, a redação do Extra de Rondônia, para comentar a respeito da agenda oficial que realizou no final de semana em Vilhena e outros municípios do Cone Sul de Rondônia.

Nas visitas, ele prestou contas desses três anos e quatro meses de mandato na Câmara Federal.

Destaque no Ranking de “Melhores Parlamentares do Brasil”, Chrisóstomo informou que percorre de forma constante os municípios rondonienses, com o objetivo de ficar perto das autoridades municipais e a ouvir os anseios da população.

“Sempre sou muito bem acolhido nos municípios que visito. É um prazer visitar Vilhena e o objetivo é fazer contato e ouvindo as demandas de autoridades, produtores e a população, além de prestar contas do meu mandato e os benefícios que destinei para o Cone Sul”, afirmou.

Como prova do seu compromisso com os municípios, o parlamentar disse que, no seu mandato, Vilhena recebeu R$ 4 milhões para o setor de saúde pública, além de ter priorizado também outras áreas.

“Minha mãe já dizia: ‘filho, saúde em primeiro lugar’. Então, por isso, não penso duas vezes, para destinar recursos para esta área tão relevante para os municípios. Isso me deixa muito feliz e grato, porque meu objetivo é esse: representar Rondônia. Dessa forma, sinto que a minha missão está sendo cumprida”, enfatizou.

O deputado, que é pré-candidato a reeleição, garante que continuará nessa mesma linha de trabalho, buscando melhorias para toda a população rondoniense. “Quero saber, através das autoridades, o que as cidades estão precisando. Falem comigo. Estou sempre à disposição”, finalizou.