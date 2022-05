C.P.C., de 62 anos, foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira, 2, dirigindo um veículo oficial do Detran, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar (PM) recebeu denúncia que o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux de cor branca, placa NDS-6C76, com adesivo do Detran/RO, estava estacionada no centro de Vilhena e que o condutor estava consumindo bebida alcoólica numa lanchonete nas proximidades.

Com isso, uma guarnição foi ao local e localizou o veículo. Algum tempo depois o motorista saiu do estabelecimento, entrou na caminhonete e saiu. Em seguida, os militares emitiram sinais sonoros para que o motorista encostasse, mas ele não obedeceu, sendo preciso aparelhar a viatura para que ele parasse.

Os militares observaram que o condutor aparentava estar embriagado. Com isso, foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual aceitou e constatou 0.63 m/g de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, configurando embriaguez.

Diante dos fatos, o motorista e o veículo foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.