Na tarde desta última quinta-feira, 05, o mandato do senador Confúcio Moura (MDB) realizou a entrega de dois equipamentos à Prefeitura Municipal de Cacoal, que serão destinados à Secretaria Municipal de Obras. Os equipamentos são uma motoniveladora de grande porte e um caminhão automatizado.

Além dos equipamentos que foram entregues, o município já recebeu do senador os seguintes recursos: a) uma emenda parlamentar no valor de R$ 2 milhões, destinada à pavimentação e drenagem do Bairro Liberdade, com foco na Rua Mato Grosso; b) R$ 1,6 milhões em emenda para a área de saúde, e, c) R$ 1,9 milhões para a área de desenvolvimento econômico, totalizando R$ 4,5 milhões.

Para o secretário municipal de obras, Paulo Pimentel, os equipamentos serão de muita utilidade para os serviços de infraestrutura do município. “Trata-se de uma motoniveladora de grande porte e de um caminhão que em muito nos ajudarão na urbanização de ruas e no transporte de insumos. Obrigado senador Confúcio Moura!”, agradeceu o gestor.

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, por sua vez, agradeceu a colaboração do senador Confúcio Moura pela entrega dos equipamentos, entendendo a gratidão aos outros recursos já encaminhados pelo parlamentar ao município. “Já são R$ 4,5 milhões que o senador disponibilizou a Cacoal. Recursos para pavimentação e drenagem para o bairro Liberdade, até então esquecido pelas gestões anteriores. Recursos para a saúde, para o desenvolvimento econômico. Obrigado senador, pela sua parceria com o município de Cacoal. Estamos juntos!”, festejou o prefeito.

No ato da entrega, Vilma Alves, que representou o senador Confúcio Moura, disse que “o senador se sente muito contente em poder contribuir com o município de Cacoal e com o prefeito Fúria. Estamos muito felizes em entregar estes equipamentos e poder contribuir com a administração municipal e com a população do município. E, tenham certeza, prefeito e comunidade, a parceria vai continuar. O senador Confúcio Moura estará atuando para que possamos fazer mais por Cacoal”, ressaltou.