O homicídio a tiro do apenado identificado como Itamir Rodrigues da Silva, 32, aconteceu na noite de domingo (08) na Rua Teodora Lopes, bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho (RO).

Segundo as informações, Itamir teria recebido o benefício do Dia das Mães e estava na frente de casa no momento em que foi atacado com um tiro no tórax.

Um irmão de Itamir ao ouvir o tiro saiu de dentro da residência e o encontrou baleado. Itamir foi socorrido para a UPA, mas não resistiu.

Familiares disseram que o rapaz tinha problemas psicológicos, arrumava muita confusão com pessoas na região, tendo muitos inimigos.

“A culpa é do juiz que o soltou”, disse um familiar. A Polícia Civil irá apurar a execução do apenado.