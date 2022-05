Em entrevista concedida a um programa do interior, o “Pinga-Fogo” transmitido a partir de Rolim de Moura, o senador e pré-candidato ao governo Marcos Rogério desdenhou da conduta do prefeito Hildon Chaves (PSDB), que no sábado participou de solenidade com o governador Marcos Rocha (União Brasil), ocasião em que a capital recebeu aporte de recursos para obras de pavimentação.

O vereador portovelhense Everaldo Fogaça (Republicanos) postou em suas redes sociais uma crítica ao senador pré-candidato, ironizando também a postura de Rogério, afirmando que se ele ficou revoltado porque a capital recebeu 100 milhões no sábado, então vai “enfartar” quando souber que, na verdade, o Estado repassou foi mais de 200 milhões para ser investido no bem-estar e melhoria de vida da população de Porto Velho.

Para Fogaça, não faz sentido este tipo de crítica, uma vez que todos os homens públicos eleitos pela população têm obrigação de trabalhar em prol deste mesmo povo que os colocou nos cargos. “O senador deveria estar empenhado em trazer recursos para sanar as demandas de nossa capital, já que tem tanto acesso ao Governo Federal, ao invés de ficar criticando quem está promovendo progresso e desenvolvimento para a nossa cidade”, disse o vereador, agora em tom sério.

Esta não é a primeira vez que Rogério fala de forma irônica e maliciosa acerca de prefeitos que estão declarando apoio ao projeto de reeleição do governador, deixando nas entrelinhas que tais adesões são motivadas por interesses econômicos.