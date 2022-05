O jornalista Paulo Rosa, de Cacoal, apresentador do programa A Voz da Comunidade, foi agredido pelo empresário Luiz Rafael Cavalcanti Fernandes, 36 anos, proprietário da empresa XSPEED Invest, empresa de Bitcoin, no último dia 14 de abril, mas as imagens só vieram à tona ontem 12 de maio, quando o Cacoal Shopping liberou as imagens.

Segundo apurou nossa reportagem o empresário como é conhecido Rafael Cavalcanti estava no Cacoal Shopping com sua esposa, acompanhado de uma terceira pessoa e do Sargento Amâncio de Cacoal, Soldado Gilvan, do distrito de Nova Estrela, que estavam fazendo sua segurança pessoal.

Quando foi tirar satisfação contra o jornalista Paulo Rosa, que tem um programa que é veiculado nas redes sociais através da internet, onde dá espaço e voz a comunidade, e no mês de abril o assunto foi o empresário que acabou sendo denunciado na polícia por estelionato, e chegou até a ser alvo de uma operação da Polícia, acusado do crime de pirâmide financeira.

E no dia 14 de abril o empresário acabou indo tirar satisfação com o jornalista.

CONFIRA ABAIXO O VÍDEO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO CACOAL SHOPPING, onde o jornalista relata o ocorrido.

https://