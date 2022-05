O contribuinte da “Capital do Café” pode ir se preparando para desembolsar cerca de meio milhão de reais em despesas de viagens dos parlamentares cacoalenses ao longo do mandato, se a gastança de verbas com deslocamentos para outras cidades manter o ritmo desta primeira parte do período da legislatura.

Isso porque até agora, com um ano e quatro meses de exercício do mandato, conforme informações do Extra de Rondônia obtidas junto ao Portal da Transparência, a Câmara de Vereadores de Cacoal já desembolsou exatos R$ 212.907,73 custeando despesas de viagens (de parlamentares e servidores) que muitas vezes são justificadas de forma bastante superficial, sem que se saiba exatamente qual é a relação custo/benefícios destes gastos. Em 2021 o gasto foi de R$ 136.118,75, enquanto que nos primeiros cinco meses de 2022 foi de R$ 76.788,98

Há deslocamentos realizados por técnicos e servidores para capacitações e participação de cursos de aprimoramento, despesas que podem ser consideradas normais e positivas, posto que aprimoram a qualidade dos serviços prestados pelo Legislativo.

Só que tais despesas representam pouco menos de um quarto de tudo o que a Câmara gastou nestes 16 meses, uma vez que os vereadores consumiram R$ 160.280,00 do total dos gastos.

Levantamento feito pelo Extra de Rondônia apurou as despesas de cada um dos vereadores:

Edimar Kapiche – R$ 24.672; Lauro Kloch – R$ 22.816; Magnison Mota – R$22.632; João Paulo Pichek – R$ 21.160; Toninho de Jesus – R$ 14.168; Luiz Antônio Fritz – R$ 13.064; Valdomiro Cora – R$ 11.960; Paulo Henrique – R$ 9.384; Ezequiel Câmara – R$ 8.096; Romeu Moreira – R$ 5.520; Paulo Bezerra – R$ 5.152; Josisvan Almeida – R$ 1.656.

As despesas com diárias no ano passado alcançaram a cifra de R$ 136.118,75, enquanto este ano o Legislativo já gastou R$ 74.789,88 com esse tipo de custeio. Sem contar o valor gasto com passagens e combustível. Em 2021, o vereador Lauro Garçom foi o grande campeão em diárias, gastando R$16.928.