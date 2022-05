A cantora Chirlei de Bernadino Moreira, 39 anos, é a aposta dos músicos de Cacoal por uma vaga à Assembleia Legislativa de Rondônia nas eleições de outubro próximo.

Filiada ao PTB, a pré-candidata é ligada à área da Comunicação, já que também é repórter, radialista e apresentadora.

Nascida na “Capital do Café”, Chirlei é mãe de três filhos, cristã e tem entre seus projetos o fortalecimento da Saúde Pública e a Cultura.

Chirlei é tida como representante da categoria musical do município e quer ver mais mulheres engajadas na política. “Nasci vendo minha família o tempo todo envolvida com política. Acho que todo cidadão tem que ter sua parcela de envolvimento direto ou indiretamente. Sempre acompanhei o cenário político que vive em constante mudança. Fui candidata a vereadora de forma prematura e, após isso, fui buscando mais conhecimento sobre esse assunto. Durante a pandemia pude notar que a política precisa de mais mulheres nesse meio ainda masculino. Diante disso, decidi por colocar meu nome à disposição e fui procurada por vários partidos. Porém, decidi caminhar com o PTB, partido no qual venho tendo muitos apoios nessa pré-campanha. Sei que a luta será enorme, mas para vencer uma guerra temos que lutar”, analisa.