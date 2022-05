Neste domingo (15) a deputada Rosangela Donadon (União Brasil) emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do servidor público do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), Sérgio Antônio Gurkewicz, de 56 anos.

Ele faleceu neste sábado,14, em acidente de trânsito ocorrido enquanto trabalhava com um caminhão caçamba próximo à Parecis.

Veja a nota na íntegra:

É com profundo pesar que recebi a notícia do falecimento servidor público do DER, Sérgio Antônio Gurkewicz. Neste momento de tristeza, me uno em oração aos seus familiares e amigos e expresso as minhas mais sinceras condolências.