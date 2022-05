Ciúmes da esposa teria sido o principal motivo para que Thiago tirasse a vida do mecânico Elivandro de 39 anos e depois quase morrer espancado após ser desarmado.

Por volta das 21h30 da noite de sábado, 14, em Cacoal, a Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência onde segundo informações um homem havia sofrido disparos de arma de fogo e estaria caído ao solo na Avenida Belo Horizonte, próximo a rotatória com a Avenida Inderval José Brasil, bairro Novo Cacoal.

No momento da chegada da polícia, um homem estava com uma arma em mãos ao lado de uma pessoa caída ao solo, este afirmou que a pistola em mãos não seria sua, e sim do homem ao chão que depois foi identificado como Thiago Pastora de Lima, 29 anos; conduzido para o hospital HEURO de Cacoal pela equipe do Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo após ser espancado por várias pessoas.

Antes da chegada da PM e dos Bombeiros, Elivandro de Almeida Braga, mecânico, 39 anos de idade, atingido por disparos de arma de fogo, foi conduzido as pressas por amigos ao Hospital Regional de Cacoal mas não resistiu e veio a óbito, colocando-o infelizmente na estatística como o primeiro homicídio em Cacoal no ano de 2022.

Segundo relatos de testemunhas, Thiago tinha um relacionamento com Elineia de 39 anos de idade, durante uma separação a mulher teve um curto envolvimento com Elivandro, que não teria dado certo então reatou o casamento com Thiago.

Ainda segundo testemunhas; na noite do ocorrido havia uma confraternização entre amigos onde estavam presentes Thiago e Elineia; em dado momento Elivandro chegou ao local, em aparente estado de embriaguez. Houve um princípio de confusão entre os envolvidos que foi sanado pelos participantes da festa.

Thiago e Elivandro saíram para fora do local da festa, logo depois a vítima de homicídio teria desafiado Thiago para uma briga onde outra confusão se iniciou. No conflito o autor sacou uma pistola Taurus 9mm, efetuou ao menos 4 disparos, 2 teriam acertado a vítima.