Com o objetivo de capacitar e qualificar ainda mais os servidores, 35 vagas para pós-graduação “Stricto Sensu” em Educação, em nível de Mestrado e de Doutorado, são ofertados para os professores da Rede Estadual de Ensino. As inscrições abertas vão até o dia 4 de junho e podem ser realizadas pelo sítio eletrônico.

Os beneficiados serão professores técnicos lotados na Secretaria de Estado da Educação de Rondônia – Seduc e professores que atuam nas escolas, Coordenadorias Regionais de Educação – CREs ou no Conselho Estadual de Educação – CEE.

O pagamento mensal feito pelo servidor será de 10% do valor integral da mensalidade do curso que o aluno for participar, descontado em contracheque. O restante do valor será custeado pelo Estado.

Para obter o benefício, os candidatos deverão ser aprovados no processo de seleção e preencher os critérios estabelecidos nas Portarias: nº 3438 de 11 de abril de 2022 de Mestrado e nº 3461 de 12 de abril de 2022 de Doutorado. Uma das exigências é ter currículo atualizado cadastrado na Plataforma Lattes.

Os candidatos aprovados, mas não classificados, poderão efetuar matrícula na condição de Aluno Especial, condicionando-se à existência de vagas. O número de candidatos selecionados não poderá ultrapassar o número de vagas.

COMO REALIZAR A INSCRIÇÃO

O procedimento exige o preenchimento do formulário de Inscrição, pagamento do boleto da taxa de inscrição e, por fim, no envio, para o e-mail disposto, até a data limite juntando cópias digitais de documentos solicitados.

Os documentos são: currículo Lattes, acompanhado de documentação comprobatória digitalizada, em especial o diploma e histórico de graduação; bem como a Intenção de Pesquisa, conforme modelo disponibilizado no edital.

VAGAS DISPONÍVEIS

No total, serão disponibilizadas 35 vagas, sendo 15 para Mestrado e 20 para Doutorado.

Mestrado

Professores que atuam como técnicos lotados na Seduc: 5

Professores que atuam nas escolas, Coordenadorias Regionais de Educação – CREs ou no Conselho Estadual de Educação – CEE: 10

Doutorado

Professores que atuam como técnicos lotados na Seduc: 10

Professores que atuam nas escolas, Coordenadorias Regionais de Educação – CREs ou no Conselho Estadual de Educação – CEE: 10

LINHAS DE PESQUISA

Práticas docentes e formação profissional: A linha discute as culturas em ambientes educacionais com ênfase nos saberes docentes, na internacionalização de práticas, na distribuição de papéis e na organização do espaço, do tempo e das atividades pedagógicas, assim como a construção das diferenças e das contradições na formação profissional.

Políticas para a educação básica e superior: Esta linha pesquisa aborda as questões relativas às políticas públicas da educação básica e superior; políticas públicas de currículo e avaliação; assim como, políticas de formação de professores.

Cultura, tecnologia e aprendizagem: Esta já desenvolve pesquisas relacionadas à cultura, linguagens artísticas (literatura, teatro, dança, música e artes visuais) e processos educacionais mediados por tecnologia.