Quando você examina seu autorretrato profissional, o que você percebe? O balanço de sua vida está indicando que espécie de realizações e vitórias?

Tenho gratas recordações de meu primeiro emprego. Foi num escritório de contabilidade. Estava cursando a faculdade de ciências contábeis quando decidi adquirir experiência profissional, em complemento aos conhecimentos teóricos.

No primeiro dia, me deram os documentos contábeis de cerca de dez empresas, que precisavam ser escriturados. Tudo era novo para mim. Então comecei a colocá-los em ordem cronológica, organizá-los e classificá-los, para serem lançados no livro diário. Era um misto de descobertas, ansiedades pessoais e responsabilidades técnicas. A cada dia aprendia coisas novas e práticas; minha bagagem profissional crescia e se consolidava.

Algumas décadas se passaram. Desde então nunca parei de trabalhar, nem de aprender, nem de assumir responsabilidades crescentes. E me tornei um profissional na área. Por toda a vida trabalhei com carteira assinada, até constituir minha empresa.

Por que estou dizendo estas coisas? Porque amo minha profissão; porque me realizei inteiramente na carreira; porque o trabalho educa, valoriza e constrói. Ele também traz consigo resultados palpáveis. Quando você compartilha, você se enriquece.

O mercado sempre acolhe os competentes, em todas as áreas de atividade, porque eles transformam as empresas, melhoram a gestão e trazem resultados concretos. Por outro lado, o mercado também marginaliza e/ou exclui os incapazes. Nosso conteúdo profissional deve falar mais alto do que nosso currículo. O crescimento profissional não é uma questão de sorte.

Ninguém pode retirar de você o que adquiriu pelo estudo; ninguém pode se apropriar de sua experiência pessoal; ninguém poderá retirar-lhe sua visão de negócios.

Seus ativos pessoais são valiosos; eles podem ser compartilhados, mas nunca se esgotarão. Suas conquistas profissionais contribuem para sua valorização no mercado. Repetindo: Os capazes sempre terão emprego, mesmo diante de severas crises!

Diariamente estamos desenhando nosso auto retrato, seja pelas nossas ações ou omissões. Podemos enriquecê-lo pelas nossas conquistas; podemos embelezá-lo com nossas realizações; aprimorá-lo pela nossa sabedoria; emoldurá-lo pela nossa postura e comportamento.

Convido a você, amigo empresário, investidor e gestor empresarial, a avaliar seu desempenho e progresso nos últimos anos. Espero que você se anime com o futuro; que você desenvolva suas potencialidades; que você seja efetivo em suas decisões; que você seja estímulo e inspiração para os mais jovens.

O tempo passa rapidamente. O hoje está repleto de oportunidades, para os competentes e visionários. Que pela fé, trabalho e sonhos, avancemos rumo a dias melhores. Pense nisso enquanto lhe digo até a semana que vem.