Jhonatan Douglas Damião da Silva, de 28 anos, morreu no começo da noite desta terça-feira, 17, após jogar a motocicleta que pilotava contra o muro da casa da ex-mulher, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima que tinha passagens pela polícia e estava separado da ex-mulher, não aceitava o fim do relacionamento e tentava reatar o casamento.

Contudo, há alguns dias ele já havia tentado contra sua vida devido à recusa da ex-esposa em reatar. Porém, ela tinha medida protetiva contra ele.

Entretanto, ele não se conformava com fim da relação e no começo da noite desta terça-feira, ele jogou a motocicleta que pilotava sem capacete contra o muro da casa da ex, morrendo no local.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica Científica (Politec).

Após a perícia o corpo foi removido pela funerária Dom Bosco.