O pré-candidato a deputado federal, Evandro Padovani (PSC), tem como um dos seus objetivos no Distrito Federal, trabalhar com a recuperação de nascentes nos municípios do Estado de Rondônia

A recuperação e a proteção de nascentes melhoram o fornecimento de água e fortalecem a biodiversidade local, mantendo as águas limpas e puras com qualidade para consumo humano, irrigação e ao tratamento dos animais.

O trabalho de recuperação e proteção de nascente, como o próprio nome sugere, tem o objetivo de recuperar nascentes e promover a vida no setor da agricultura familiar e demais setores do Estado. Esse projeto já está sendo desenvolvido pelo corpo técnico do Executivo, trabalho este que teve início antes do pré-candidato se afastar para disputar o pleito eleitoral deste ano.

O projeto que irá somar às famílias dos agricultores rondonienses, estará somando com os produtores neste trabalho fantástico de recuperação de nascente e da mata nativa para dar início a construção de barreiras de proteção das nascentes. Este trabalho de recuperação de nascentes também necessita de recuperação da mata nativa, ambos serão otimizados para prevenção do meio ambiente e da vida no campo.

Com a realidade desse belo projeto em volta da fonte de água preciosa, as famílias dos agricultores de Rondônia terão mais oportunidades para desenvolverem a criação e produção de suas terras.

