O Sistema das Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) registrou em 2021 um crescimento de quase 84% na utilização dos seus canais de atendimento aos cooperados, avançando de 6 bilhões de transações processadas em 2020 para 11 bilhões em 2021.

Os canais digitais foram responsáveis por mais de 92% de todas as transações realizadas, sendo que 78% foram feitas exclusivamente no app Sicoob, que permanece como o principal canal de relacionamento da organização. A abertura de contas por meio desse canal também cresceu em um ritmo acelerado, três vezes maior que no ano anterior.

Apenas no último ano, foram lançadas 115 atualizações do app Sicoob com diversas novidades e inovações aos cooperados, com destaque para a contratação de seguro empresarial, aporte na previdência e simulação de operações do crédito imobiliário. “O app Sicoob é a cooperativa na palma da mão do cooperado, completo em produtos/serviços, seguro e sempre disponível, mantendo a dianteira do mercado em qualidade com as melhores notas de avaliação nas lojas virtuais App Store e PlayStore”, diz Antônio Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob.

Grande inovação conduzida pelo Banco Central, o PIX teve destaque no avanço digital do Sicoob: os pagamentos realizados nessa modalidade representaram 300 milhões de transações que totalizaram R$ 400 bilhões movimentados em 2021, alcançando um crescimento médio de 20% ao mês. Outra novidade oriunda do setor de pagamentos, o contactless – quando não há necessidade de inserir o cartão para realizar a compra na maquininha – ganhou espaço entre os cooperados do Sicoob. Somente em 2021, foram mais de 22 milhões de pagamentos realizados desta forma, movimentando mais de R$ 2 bilhões.

2021 também foi o ano para preparar o alicerce do Open Finance, que promete produzir a maior transformação no Sistema Financeiro Nacional dos últimos tempos, pois possibilita a criação de novos produtos e serviços a partir do compartilhamento dos dados e informações entre as instituições financeiras com consentimento dos clientes. “O Sicoob trabalhou no atendimento das 4 fases regulatórias definidas pelo Bacen e neste ano estão previstos lançamentos de diversas soluções, que visa aprimorar a experiência e atender as necessidades dos cooperados”, comenta Vilaça.

A assistente virtual do Sicoob, Alice, responsável por 2,8 milhões de atendimentos em 2021, apresentou 89% de retenção, ou seja, apenas 11% das solicitações que recebeu tiveram transbordo para o atendimento humano. Além disso a Alice, que faz uso de soluções de inteligência artificial, teve 97% de assertividade nas respostas dadas aos cooperados.

A tecnologia tem sido um dos pilares de transformação digital e inovação do Sistema, que vem investindo, em média nos últimos 3 anos, R$ 300 milhões por ano na sua estrutura tecnológica com o objetivo de habilitar o crescimento dos negócios, aumentar a eficiência, gerenciar riscos, incrementar novos produtos, serviços e melhorar o atendimento aos cooperados.

Pioneirismo tecnológico

Em 2018 o Sicoob lançou o Portal do Desenvolvedor que permite a realização de testes, integrações e consumo das APIs pelo mercado. São mais de 140 interfaces de programação (APIs) disponíveis e consumidas pelos cooperados de todo o país, ganhando mais fluidez e agilidade na sua integração com o Sicoob. Além disso, a instituição financeira foi a primeira do segmento cooperativista a realizar a integração com o Gov.br, facilitando o acesso dos cooperados a mais de 4,9 mil serviços do governo federal, estados e municípios integrados à plataforma.

Mas a história do Sicoob no pioneirismo tecnológico já é antiga: ano passado, por exemplo, um de seus maiores investimentos completou duas décadas de existência e constante aprimoramento. A Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob (SISBR) chegou, à marca de mais de 1 bilhão de transações nos canais de atendimento por mês, além de interligar mais de 3.700 pontos de atendimento em todas as unidades da federação e conectar os mais de 6 milhões de cooperados na busca da justiça financeira, prosperidade e desenvolvimento das comunidades.

Se em presença física a instituição financeira está em 2.064 localidades do país, por meio digital a presença já é em 5.304 municípios, ou seja, 95% de cobertura nacional.

Cada vez mais o Sicoob avança com o conceito de “TI Orientada ao Negócio”, dedicando o time de tecnologia integralmente em impulsionar o direcionamento estratégico negocial. As soluções criadas permitem atender as necessidades dos atuais cooperados e atrair mais pessoas para se beneficiarem das soluções do cooperativismo financeiro.