Nesta terça-feira, 17, o empresário Willian Lovo, que teve sua carreta modelo LS ano 2014, placa NON-8141, roubada na última segunda-feira, 9, no estado do Mato Grosso, entrou em contado com a redação do Extra de Rondônia e contou que após a veiculação da matéria, o veículo foi encontrado. Leia (AQUI).

O empresário disse que um homem passando por uma rua num bairro na cidade de Cuiabá, estranhou o fato de uma carreta estar estacionada naquele local há alguns dias.

Com isso, pesquisou no Google e encontrou a matéria do Extra de Rondônia sobre o roubo do veículo.

De imediato o rapaz ligou para o contado que havia na matéria e falou com a vítima, que foi ao estado vizinho buscar o veículo.