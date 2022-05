Visando captar mais doadores e realizar orientações relacionadas à doação de sangue, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia – Fhemeron estará presente na 9ª edição da Rondônia Rural Show Internacional, que será realizada de 23 a 28 de maio, no município de Ji-Paraná.

A ação envolve a parceria de mais um órgão do Governo de Rondônia: a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia – Agevisa, que concedeu espaço para a Fhemeron montar um estande e dessa forma o Hemocentro Regional de Ji-Paraná, juntamente aos colaboradores de Cacoal e Porto Velho realizarão cadastros de doadores de medula óssea e a sensibilização sobre a doação de sangue.

A Fhemeron tem como meta, neste trabalho, fortalecer e ampliar seus processos de captação de novos doadores e aprofundar o debate público acerca da importância e da necessidade social de doação periódica de sangue.

No dia 26 de maio, em parceria com o Sistema de Cooperativas de Crédito e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/RO), o atendimento será estendido e oferecido como forma de ampliar o cadastro de doadores de medula óssea. “É de extrema importância a participação neste tipo de evento para a sensibilização da população para a doação de sangue e manutenção dos estoques nos hemocentros” destacou a assistente social do Hemocentro de Ji-Paraná, Cleide Araújo.

COMO SER DOADOR?

Os requisitos para fazer a doação de medula óssea são relativamente simples: é preciso ter entre 18 e 34 anos, estar em bom estado geral de saúde, não ter doenças infecciosas ou incapacitantes, câncer ou doenças hematológicas (do sangue) ou do sistema imunológico.