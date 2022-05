Hospital Bom Jesus empresa que atua desde 1981, levando saúde com qualidade ás famílias com atuação em diversos municípios e estados da federação, garantindo descontos em ampla rede credenciada e interligada.

A missão do hospital é garantir proteção às famílias, manter relacionamento humanizado, fidelizar vidas através das ações e manter a tradição aliada às inovações necessárias.

Por este motivo, por sempre querer inovar e trazer mais benefícios aos clientes, a atual gestão do Hospital Bom Jesus agora elaborou o cartão “Sistema Bom Jesus de Saúde”, o Cartão de Desconto, onde foi lançado há exatamente dois anos, porém, após várias reformulações agora sim está totalmente pronto.

O Cartão foi idealizado pelo próprio Hospital Bom Jesus, e agora com apoio da rede integrada APOIO MED SAÚDE, expandiu ainda mais.

“Há dois anos eu vi uma necessidade muito grande de lançar o cartão para os clientes que não podem pagar um plano de saúde por isso fomos estudando o que seria melhor para todos, e com isso, surgiu à parceria com o APOIO MED SAÚDE. Eles são responsáveis pela área comercial, distribuição e venda do cartão em nome do Hospital Bom Jesus. Destacando ainda, que quem possuir o cartão SISTEMA BOM JESUS SAÚDE não ficará com o atendimento restrito somente para Vilhena, pois contará com toda a rede integrada do APOIO MED SAÚDE em outras cidades do estado de Rondônia como Cacoal, Rolim de Moura”, conta Luiz Augusto Bandeira, Diretor Geral.

“O cartão SISTEMA DE SAÚDE BOM JESUS conta em sua rede de atendimento com hospital, pronto socorro, consultórios médicos, médicos especialistas, laboratórios, clínicas de imagens, farmácias e muito mais. Somos um hospital humanizado, sempre pensando no que é melhor ao cliente para facilitar o acesso à saúde particular”, comenta Bandeira.

Toda e qualquer pessoa pode aderir ao cartão SISTEMA BOM JESUS SAÚDE de desconto, precisando apenas de apresentar seus documentos pessoais, como titular, cuja idade seja acima de 18 anos. Podendo ainda incluir até 05 dependentes legais, cônjuges, filhos menores, mãe, pai e sogros e exceções. Necessitando para isso apresentar os documentos com nomes e idade de cada dependente. O cartão SISTEMA BOM JESUS SAÚDE oferece descontos e serviços com qualidade em todos os níveis e resolutividade em saúde, através de amplo credenciamento com profissionais e empresas na área da saúde.

“O Cartão SISTEMA BOM JESUS SAÚDE de Desconto conta com facilidade para marcação de consultas, exames e procedimentos personalizados, inclusive com cotação de valores a serem pagos e rotina necessária em caso de exames, atendimento desburocratizado e atendimento em Domicílio em várias especialidades”, diz Luciano sócio proprietário do APOIO MED SAÚDE.

O Cartão SISTEMA BOM JESUS SAÚDE proporciona atendimento de qualidade, preços populares nas consultas médicas e também em exames laboratoriais de imagem, clínica, hospitais, dentistas, óticas e farmácias. São descontos que vão de 15% a 50% em toda rede integrada Apoio MED SAÚDE.

“Enfatizamos que o Cartão SISTEMA BOM JESUS SAÚDE de Desconto não é um plano de saúde, e sim um cartão que além de descontos gera muitos benefícios. Ele foi criado para possibilitar aos usuários a obtenção de descontos nos locais credenciados. Com ele você tem acesso a uma ampla rede de serviços médicos e odontológicos, além de diversos outros benefícios com uma grande economia”, destacou o Diretor Luiz Bandeira.

E o melhor é o valor, confira:

Adesão: Individual R$ 100,00 / Familiar: R$ 150,00.

Mensalidade: Individual R$ 55,00 / Familiar R$ 75,00.

PARCEIROS DO CARTÃO DESCONTO:

ALLIANZ Seguros, a maior seguradora do mundo.

Hospitais nos mais diversos municípios e estados da federação.

Profissionais e empresas da área da saúde tais como, Médicos, Odontólogos, Laboratórios de imagem e análise clínicas, Clínicas Veterinárias, Psicólogos, Fisioterapeutas, Nutricionistas, Acupuntura, Esteticistas, Óticas, Farmácias, Medicina Natural.

ABECS – Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Saúde.

Clientes que realizarem os pagamentos sem atrasos, APOIO MED SAÚDE oferece um bônus através da ALLIANZ seguros para cobertura das despesas póstumo (em caso de acidente ou invalidez) ao titular do convênio e seus dependentes legais, com direito a cesta básica à família por um ano.

Para mais informações caso queira garantir seu Cartão de Descontos, pode estar indo até o Hospital Bom Jesus ou entrar em contato através do telefone (69) 3322-0161 – WhatsApp (69) 99302-4462 ou (69) 99306-8187, ou através dos representantes de vendas e na Central da APOIO MED SAUDE na AV Paraná 785C ao lado da loja Gazim.