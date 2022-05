A reportagem do Extra de Rondônia conversou com o presidente estadual do PTB, Nilton Capixaba, o qual afirmou que o partido vem forte para as eleições proporcionais e está montando nominatas robustas para as disputas a deputado estadual e federal.

A ideia é manter ou mesmo ampliar o espaço político que a legenda sempre ocupou no poder Legislativo, seja em âmbito regional ou na bancada federal.

Por outro lado, o partido ainda não decidiu como será sua participação nas eleições majoritárias no Estado.

Ao site, Capixaba afirmou que estão sendo mantidas conversações com os pré-candidatos ao governo para se definir qual será o posicionamento dos Trabalhistas na sucessão estadual e na disputa pela vaga ao Senado.