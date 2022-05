No dia 25 de maio a prefeita municipal de Pimenteiras do Oeste, Valéria Garcia, participou da 11ª edição do prêmio “Prefeito Empreendedor” que aconteceu na sede do SEBRAE em Ji-Paraná.

Na oportunidade, recebeu o 2º lugar do prêmio Prefeito Empreendedor na categoria “Marketing Territorial e Setores Econômicos” com o “Projeto SEMEAR – Transformando sementes em boas ações”.

Projeto que é um fruto da parceria da Prefeitura Municipal de Pimenteiras através da Secretaria Municipal de Agricultura com a EMATER-RO Escritório Local de Pimenteiras.

“Registramos nosso agradecimento a toda equipe envolvida, e a todos os produtores beneficiados que transformaram, de fato, as sementes em boas ações, pois ninguém é bom sozinho”, disse a prefeita.