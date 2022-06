Caso seja confirmado pela convenção eleitoral que o União Brasil realizará para oficializar sua nominata a deputado estadual, o cerejeirense Ezequiel Neiva não tem receio de acreditar piamente que será reeleito.

Ele tem tal convicção em virtude do volume de trabalho apresentado no atual mandato, quando só em emendas encaminhou quase R$ 20 milhões a 32 municípios do Estado, numa lista que inclui todas as cidades do Cone Sul e outras como Alta Floresta, Alto Alegre dos Parecis, Parecis, Rolim de Moura, Brasilândia, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Nova Mamoré, Campo Novo de Rondônia, São Felipe, Theobroma e muitas mais.

As verbas tiveram vários destinos atendendo demandas em todos os setores. Teve dinheiro para aquisição de máquinas, ambulâncias, micro-ônibus, quadras esportivas, reformas diversas em escolas e outras instalações, aquisição de tubos armcos, construção de pontes, apoio a associações de produtores e muito mais.

Em visita à redação do Extra de Rondônia nessa sexta-feira, 3, na cidade de Vilhena, o deputado fez também um relato de algumas iniciativas de seu mandato especificamente para “a Cidade Clima da Amazônia” nos últimos tempos.

Ele enumera a liberação de verbas para construção de quadras sintéticas, dezessete parques infantis, cem mil reais para mobiliar sala de estar no Hospital Regional para médicos e enfermeiros, R$ 300 mil para investimentos na Escola Vilma Vieira, R$ 500 mil para aquisição de containers para coleta de lixo, R$ 50 mil para associação dos idosos e para outra voltada ao esporte, além de gestões de bancada para a instalação de usina de asfalto e para investimentos através do Programa “Tchau Poeira”.

Ezequiel destaca ter uma boa relação com o governo do Estado, aprovando o que é bom para a população e obtendo muitos recursos para investimentos através de emenda, como já relatou em diversas ocasiões.

Sobre sua decisão de mudar de partido, saindo do PTB e indo para o União Brasil, ele explica que isso ocorreu em virtude de não estar mais encontrando acomodação na legenda a que esteve filiado muito anos, portanto foi uma coisa natural optar por outro partido.

Ele também falou a respeito do lançamento da pré-candidatura de seu filho, Wiveslando Neiva, a deputado federal, também pelo União Brasil, dizendo que se trata de um bom nome para a disputa, e que enxerga uma possiblidade real dele ser eleito, o que será bom para Rondônia e para o Cone Sul.

Finalizando, Ezequiel diz estar percorrendo o Estado de cabeça erguida, consciente de que trabalhou muito e que conseguiu justificar e honrar os votos que teve, se comprometeu em continuar empenhado em buscar melhorias para o povo de Rondônia e que está preparado para o julgamento popular das urnas se tiver a oportunidade de buscar a reeleição.