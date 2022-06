Nesta semana, os vilhenenses já sentiram uma diferença no tempo durante o início da manhã, a temperatura vai cair mais ainda, segundo a Climatempo.

A previsão da meteorologia é a chegada de uma nova massa de ar polar, que deve se formar na madrugada de quinta-feira (09), trazendo frio para toda a região Centro-Sul do Brasil.

“Este frio intenso também entra pelo interior do continente, diminuindo as temperaturas no Sul de Rondônia, do Acre e no sudoeste do Amazonas”, diz a Climatempo, em nota.

Em Vilhena, o frio será um pouco mais intenso: no sábado, os termômetros já começam o dia com apenas 13°C. No domingo dia dos namorados, início do dia com 10°C. Na segunda-feira, registro de 11°C. As temperaturas seguem mais amenas até a quarta-feira, quando Vilhena terá mínima de 15 e máxima de 31°C.